Aulas de defesa pessoal para mulheres são ofertadas em Arapongas

Ajudar a mulher se defender. Essa a intenção das aulas de defesa pessoal ofertadas pela Guarda Municipal de Arapongas, norte do Paraná, em parceria com a Delegacia da Mulher.

Mulheres vítimas de violência doméstica ou aquelas que querem aprender técnicas de defesa pessoal podem participar gratuitamente. Nas aulas elas aprenderam a se defender de uma série de agressões, como roubo de bolsa, puxão de cabelo e tentativa de estupro, entre outras.

A Conselheira tutelar Eliane Cereia Girasol, de 58 anos, participou das aulas e disse ser importante aprender a se defender, pois muitas vezes, mulheres enfrentam momentos de risco na rua ou até mesmo em casa.

“É importante para todas as mulheres ter pelo menos um pouquinho de noção de como se defender, eu tenho vontade de aprender mais a me defender. E Todas as mulheres precisam dessa noção e não tem idade, sendo mulher temos que nos defender e todas precisamos estar prontas porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente teme, a partir do momento que você sai, às vezes até em casa nós corremos riscos, podemos ser assaltadas, então temos que estar preparadas em todas as horas, em todos os lugares, em todos os momentos e ter mais autoconfiança”, destaca.

O professor Jhaton Vieira explicou que o Krav — Maga é uma arte Marcial Israelense de defesa pessoal desenvolvido para essas situações reais do dia a dia, e ensina como se defender dessas situações que as mulheres acabam encontrando.

“Saída de um agrarão como neutralizar um inimigo sem que ela sofra alguma ameaça. Durante o treinamento trabalha a flexibilidade, trabalha força e principalmente a autoconfiança que é o que falta bastante”, explica. Veja como é uma aula: null - Vídeo por: Reprodução

A Guarda Municipal Denice Amorim Ornaghi, responsável pelas mulheres vítimas de violência doméstica, conta que além de todo trabalho, das aulas de defesa pessoal, a GM também disponibiliza para vítimas de violência doméstica.



O aplicativo botão vermelho tem o objetivo de dar atendimento emergencial e prioritário às vítimas que possuam a medida protetiva e estejam sob grave risco.

“Temos o aplicativo botão vermelho que é um aplicativo de emergência que estalamos no celular de todas as vítimas de violência doméstica que queiram. É só ela acionar o aplicativo que automaticamente aciona uma viatura da guarda municipal. E isso é muito mais rápido, porque muitas vezes as vítimas nem tem tempo em frente ao agressor de ligar e contar onde está. Aqui em Arapongas, por exemplo, nós temos a polícia Militar que atua antes da medida protetiva, na hora do flagrante, depois a vítima é encaminhada para a delegacia da mulher, solicita a medida de proteção e após o deferimento da medida protetiva a Guarda Municipal começa todo o acompanhamento desta mulher encaminha para psicólogo assistência social”, finaliza.

Aulas de defesa pessoal, gratuitas, acontecem todas as segundas-feiras as 18h30 na central da Guarda Municipal. As interessadas devem entrar em contato com a Delegacia da Mulher (R. Beija Flor, 273 – Centro) ou pelo telefone 3252-1738, ou pela GMA – 153 para mais informações.









