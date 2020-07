Audiência para revisão do Plano Diretor será transmitida ao vivo pela internet

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas está preparando, através da Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a III Audiência Pública para a Promoção e Discussão da Revisão do Plano Diretor do Município. O evento vai ser realizado na próxima quinta-feira (18), às 19 horas, no Auditório da Prefeitura, com transmissão ao vivo por meio da “TV Arapongas", canal oficial municipal na plataforma do YouTube.

A Web TV Cidade também fará a transmissão do evento ao vivo através de sua página no Facebook. “Por conta da pandemia de coronavírus, o decreto 322/20, que dispõe sobre a realização da audiência pública, autoriza o acesso presencial no Auditório de, no máximo, 30 pessoas, observada a manutenção de distância mínima de três metros quadrados. Os interessados na participação presencial deverão realizar inscrição de 15 a 17 de junho, mediante o envio do nome completo e demais dados pessoais ao e-mail seodur@arapongas.pr.gov.br, devendo inserir no campo ‘Assunto’ a frase ‘Audiência Pública’”, afirma o vice-prefeito Jair Milani.

A classificação das inscrições se dará por ordem cronológica de envio, estando aptos a participar da sessão presencial os 30 primeiros inscritos. Não serão admitidas inscrições enviadas antes ou depois do prazo previsto. “É absolutamente recomendável que as pessoas do grupo de risco (Covid-19) não participem presencialmente da audiência, preferindo-se a participação no formato virtual”, acrescenta Jair Milani. Israel Biazon, da equipe de engenheiros da Seodur, frisa que os demais interessados poderão participar da audiência de forma virtual, através da transmissão simultânea pelo canal oficial no Youtube da “TV Arapongas” ou de veículos que se apresentaram como parceiros, como a Web TV Cidade. O acesso à "TV Arapongas", canal oficial municipal na plataforma do YouTube, é feito através do link httos://www.youtube.comichannel/UC1 vl kKpQ6YA2TC7cUAevuYQ.

Além de acompanhar a audiência de forma virtual, o público também poderá fazer questionamentos, sugestões e intervenções de forma online por meio da barra de comentários disponível abaixo da tela de transmissão da audiência no referido canal e serão respondidos ao final da explanação da equipe técnica. Os interessados em apresentar propostas também já podem preencher um formulário disponível no site da Prefeitura (www.arapongas.pr.gov.br). Para encontrar o formulário, basta clicar no campo “Legislação”, descer com a barra de rolagem até o campo “Revisão do Plano Diretor” e clicar na opção “Formulário de Propostas de Alteração do Texto”. Depois de preenchido, o formulário deverá ser enviado para o e-mail planejamento@arapongas.pr.gov.br.