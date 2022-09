Atropelamento no centro de Arapongas deixa idosa ferida; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A foto é uma reprodução da live feita por Marcelo Oliveira, no momento do acidente

Nesta terça-feira (13), por volta das 11h40, foi registrado um atropelamento grave na área central de Arapongas. Uma moto atingiu uma idosa, na travessia da Rua Andorinhas com a Rua Flamingos. Este é o segundo acidente de trânsito em Arapongas, na manhã desta terça.

continua após publicidade .

Conforme testemunhas, a vítima estaria atravessando a rua, quando o sinaleiro ficou verde para os automóveis, e acabou sendo atingida pela moto. Ainda de acordo com testemunhas, a motorista da motocicleta ficou no local para prestar socorro.

LEIA MAIS: Capotamento é registrado no centro de Arapongas; três ficaram feridos

continua após publicidade .

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Conforme informações iniciais, a vítima teria batido a cabeça no asfalto, após o impacto com o veículo. Os socorristas prestaram atendimento no local e encaminharam a idosa para o Hospital. A vítima estava consciente.

O trânsito entre as Ruas Andorinhas e Flamingos ficou parcialmente interditado no momento da ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News