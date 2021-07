Ato na Praça Mauá homenageia presidente morto no Haiti

Da Redação

Imigrantes haitianos que residem em Arapongas, prestaram uma homenagem ao presidente do Haiti, Jovenel Moise, assassinado no último dia 7 de julho, em uma cerimônia na cidade de Cap Haitien.

O local escolhido para o ato foi a Praça Mauá, no centro da cidade. Bandeiras do Haiti, fotos de Jovenel Moise e palavras de apoio ao povo haitiano estamparam os cartazes. Uma grande comoção entre os participantes também marcou o ato simbólico. “ Ficamos muito tristes com o que aconteceu na nossa terra natal. É doloroso saber que um grande líder foi morto brutalmente.

Estamos no Brasil, mas podemos sentir a dor dos nossos irmãos e irmãs que continuam lá”, afirmou um dos organizadores do ato, Luckner.

O CASO

Jovenel Moise, presidente do Haiti, foi morto após um ataque a tiros em sua própria residência, na capital Porto Príncipe, durante a madrugada do último dia 7. A primeira-dama, Martine Moise, também chegou a ser ferida com tiro, e foi hospitalizada. Segundo informações, a investigação da polícia local levou à prisão de mais de 20 pessoas, a maioria colombianos. Acredita-se ainda que o plano foi organizado por haitianos que tenham ligações fora do país, além de ganâncias políticas.

O ato aconteceu no último sábado (24).