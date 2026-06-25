Atletas representam Arapongas com excelência no Campeonato Paranaense de Taekwondo

A delegação de Arapongas protagonizou uma excelente campanha com 26 atletas subindo ao pódio na 40ª edição do Campeonato Paranaense, que aconteceu em Londrina de 19 a 21 de junho.

O município foi representado pela equipe PW Taekwondo Team com o suporte da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte, com 33 atletas inscritos sob o comando dos técnicos Patricio Loriano, Murilo Henrique, João Guilherme, Hygor Cavalcante, Cristina Cavalcante, Julia Fontoura e Elena Fontoura, além do coordenador de logística Vinicius Loriano.

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O estadual teve recorde absoluto de participantes: 1.522 atletas de 53 equipes distintas cruzaram os tatames do evento, que ainda foi seletiva para o Campeonato Brasileiro, agendado para acontecer em Brasília/DF, de 12 a 16 de agosto.

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O desempenho da equipe araponguense foi avassalador nas categorias de base. Na Mirim, a PW Taekwondo Team mostrou que o futuro do esporte na região é promissor: Kenzo Takashi, Miguel Santiago, Théo Lopes, Benício Santos, Vicente Santos e Benjamin Nogueira garantiram as medalhas de ouro nas respectivas lutas.

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O domínio continuou na Categoria Infantil, com Francisco Botelho, Flávia Victoria, Davi Henrique e Maria Fernanda conquistando o ouro, enquanto Pedro Lucas ficou com o bronze.

Na Categoria Cadete, Julia Nicastro brilhou com o primeiro lugar, e Kayla Sophia completou o pódio com o bronze.

Nas divisões mais experientes, o nível técnico se manteve altíssimo. Na Categoria Juvenil, Mariana de Oliveira e João Miguel ficaram com o ouro, Julia Fontoura (que também integra a comissão técnica) faturou a prata, enquanto Heloah Rodrigues, Matheus de Almeida e Luis Otávio garantiram o bronze.

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Na Categoria Adulto, Gustavo Alves se destacou ao conquistar o ouro no Parapoomsae. Já na Master, a experiência e a técnica falaram mais alto: Thais Cristina foi ouro na luta e bronze no Poomsae, Lucas Yudi faturou o ouro no Poomsae, o técnico Patricio Loriano levou o ouro na luta, e Franciele Waldrich conquistou a prata em ambas as modalidades, luta e poomsae.

Além do brilho coletivo, a competição teve um gosto especial de "dever cumprido" para três atletas que já garantiram, com antecedência, vagas no Brasileiro. Os nomes de Heloah Rodrigues, Julia Fontoura e Patricio Loriano estão confirmados na lista de classificados para a etapa nacional em Brasília, representando não apenas Arapongas, mas o estado do Paraná.

Para fechar com chave de ouro a participação histórica, a PW Taekwondo Team ainda conquistou o 5º lugar geral na Categoria Faixa Colorida, um feito notável que atesta a profundidade do elenco e a qualidade do trabalho de base promovido pela equipe.

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A delegação ainda contou com a participação dos atletas Arthur do Carmo, Erick Gabriel, Gabriel Cardoso, Matheus Alves e Davi Gonçalves (infantil); Beatriz Neves e Heloíza Guarirnti (cadete); e Vitor Miguel e Ana Clara (juvenil), que, mesmo não tendo subido ao pódio, contribuíram para a força e a união do grupo.



Com a vaga no Brasileiro assegurada e a moral elevada após a brilhante campanha no Campeonato Paranaense, a PW Taekwondo Team agora volta as atenções para Brasília. Se depender do talento e da garra mostrados em Londrina, a equipe araponguense promete ser destaque também na capital federal.

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Com informações de Prefeitura de Arapongas