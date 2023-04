Atleta de jiu-jitsu, araponguense é campeão em torneio nos EUA

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na última segunda-feira (24), o lutador Ricardo Campana, 44 anos, conquistou um importante passo em sua carreira se consagrando campeão no IBJJF Pan Americano de Jiu-Jitsu 2023, realizado em Kissimee, Orlando – Flórida, nos Estados Unidos, representando a academia Rilion Gracie Arapongas e a cidade de Arapongas, norte do Paraná.

continua após publicidade .

Competindo na categoria super pesado, com limite de peso até 100.5 quilos, Ricardo Campana mostrou uma técnica excelente e muita determinação ao enfrentar seus adversários americanos, muito fortes e experientes.

-LEIA MAIS: Atleta araponguense vai disputar Surdolimpíada do Paraná

continua após publicidade .

As lutas foram bastante equilibradas com todos os lutadores buscando oportunidades para aplicar golpes e finalizações. Contudo, Ricardo se sobressaiu em todas as lutas, sendo direcionado no corner pelos professores Paulo Schauffler e William Lemos.

Ele comemorou o alto nível que chegou na modalidade. "Desde quando comecei no jiu-jitsu, despertou em mim uma garra enorme de competir e provar que, apesar da idade, tudo é possível. Nas competições tem seus altos e baixos e o mais importante é sempre continuar e nunca parar", disse Campana, que pratica o esporte desde 1998.

Com essa vitória, o atleta avançou para a 3ª colocação no ranking mundial na categoria super pesado na faixa roxa e 26ª no ranking absoluto.

continua após publicidade .

Os próximo desafios dele serão no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2023, que será realizado a partir do dia 29 de abril, em Barueri, São Paulo, e em setembro, no Campeonato Mundial Master de Jiu-Jitsu 2023, que será realizado em Las Vegas, EUA.

Confira os resultados de Ricardo no jiu-jitsu:

Campeão Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2022

Campeão Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022

Terceiro colocado World Master IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022/ LAS VEGAS/EUA

Vice campeão Master International Jiu-Jitsu Championship - South America 2022

Campeão Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (Juvenil, Adulto e Master) 2022 – BARUERI/SP

Vice campeão Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Super pesado

Vice campeão Rio Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Absoluto

Vice campeão Curitiba International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Absoluto

Campeão Curitiba International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 Super pesado

Terceiro colocado Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021

Vice campeão Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu 2020 Super pesado

Vice campeão Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu 2020 Absoluto

Campeão Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2020

Vice campeão Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2019

Vice campeão Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019

Campeão Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019

Campeão Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2019

Campeão Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2019

Vice campeão Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018

Campeão São Paulo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018

Campeão Floripa Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2018

Siga o TNOnline no Google News