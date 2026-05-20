Atleta de Arapongas fica no Top 10 da 3ª etapa da Copa Brasil de Meio-Fundo e Fundo de Atletismo

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O atleta Daniel Nascimento, representante do município de Arapongas, conquistou a nona colocação na prova dos 5.000 metros durante a terceira etapa da Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo.

A competição foi disputada nos dias 16 e 17 de maio na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O fundista completou o percurso com o tempo de 15min25s, garantindo seu espaço na cobiçada lista dos dez melhores do torneio nacional.

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O evento esportivo teve ampla adesão e reuniu 333 atletas, sendo 120 no feminino e 213 no masculino, que representaram 59 clubes de 17 estados brasileiros.

As disputas englobaram as categorias adulto, Sub-20, Sub-18 e Sub-16. No cenário esportivo, a atual etapa da Copa Brasil é considerada uma das principais oportunidades para os corredores alcançarem os índices técnicos exigidos para o Troféu Brasil de Atletismo, competição de elite que está programada para o mês de julho.

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Com o resultado expressivo alcançado no interior paulista, Daniel Nascimento reafirma seu nível técnico e mantém-se ativo e competitivo no calendário nacional de atletismo.

O corredor segue sua rotina de preparação com foco direcionado para os próximos desafios e competições da temporada.

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Com informações de Prefeitura de Arapongas