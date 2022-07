Atleta de Arapongas é convocado para Seleção Brasileira de Kickboxing

Da Redação

Nesta sexta-feira (08), a Prefeitura de Arapongas divulgou que o atleta araponguense Samuel Pereira, o Samuka, foi convocado para participar da seletiva do Campeonato Brasileiro de Kickboxing. O evento será realizado no final deste mês na cidade de Cascavel.

A competição valerá uma vaga para o Campeonato Mundial “World Combat Games”, organizado pela SportAccord e que será realizado na Arábia Saudita.

A convocação de Samuka veio após o atleta conquistar os títulos de campeão paranaense no mês de abril, e, agora no mês de julho, a conquista do Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em Vitória no Espírito Santo. Além de Samuel, também participaram do Campeonato Brasileiro os araponguenses Caio Moreno e Alessandro Trindade, sob os cuidados da técnica Cássia Pereira.

World Combat Games



O World Combat Games é um evento organizado pela SportAccord, instituição que abrange mais de 100 esportes olímpicos e não-olímpicos como filiados e reúne 15 modalidades de combate. A primeira edição foi realizada em 2010, tendo Pequim como sede.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

