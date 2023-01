Atleta de Arapongas cria rifa para participar de Campeonato Brasileiro

Da Redação

Rafael Casemiro criou uma rifa para ajudar a pagar as despesas do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O atleta Rafael, Casemiro, de Arapongas, criou uma rifa para poder pagar a inscrição do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que acontece em maio de 2023. O evento acontece em Barueri, interior de São Paulo. O araponguense, que trabalha também como entregador de gás, participa da categoria super pesado adulto, faixa azul.

"Estou fazendo a rifa para poder pagar a inscrição, hospedagem e alimentação durante a viagem, além da preparação física antes do campeonato. Infelizmente, não consigo tirar esse valor das despesas de minha família", explica.

Em 2022, o atleta ganhou os campeonatos Sul Brasileiro, Curitiba Open e Campeonato Regional. "Pretendo ainda neste ano participar também do Campeonato Mundial, mas preciso de ajuda e patrocínio para isso", comenta.

Quem quiser colaborar com Casemiro é só entrar no link da rifa. "O primeiro prêmio é de R$ 500, o segundo é no valor de R$ 200 e o terceiro é de R$ 100. Cada rifa custa R$ 15. Agradeço a todos que colaborarem com minha causa", acrescenta. O sorteio será realizado no Instagram de Rafael.

