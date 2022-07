Atleta de Arapongas conquista medalha e é convocada para a seleção

Da Redação

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que a atleta araponguense Vanessa Carolina Molinari, sob o treinamento do sensei Rogério Aparecido Fernandes, participou do Campeonato Nacional de Karatê-Do Tradicional. O evento aconteceu entre os dias 14 a 17 de julho, em Cuiabá, no Mato Grosso.

A jovem conquistou a terceira colocação no Kumite individual - modalidade que coloca dois caratecas em combate - e quarto lugar no Kata individual. Ambas as categorias são destinadas para atletas de 21 até 44 anos de idade.

Com os bons resultados obtidos, a carateca conquistou uma vaga para o Campeonato Mundial, que será realizado no período de 17 a 23 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Norte.

O secretário de Esportes de Arapongas, Altair Sartori, recebeu a atleta e comemorou a conquista. “Mais uma atleta de nossa cidade que obteve grande desempenho. Resultado de muita luta e determinação. Agora, ela vai levar o nome da nossa cidade para o mundo. Ficamos contentes”, disse Sartori.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

