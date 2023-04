Atleta araponguense vai disputar Surdolimpíada do Paraná

Da Redação

Araponguense Isis durante partida de vôlei

A atleta de vôlei de praia Isis de Oliveira Bortoluzzi, 25 anos, vai representar Arapongas na Surdolimpíada do Paraná, que será realizada em Londrina, no norte do Estado, e começa a partir deste sábado (29).

A surdoatleta araponguense terá como dupla a Thayse Goulart, moradora da cidade sede da competição, que também terá as modalidades de atletismo, xadrez, tênis de mesa e basquete 3x3. O evento acontece neste final de semana, entre os dias 29 de abril e 1º de maio.

Segundo Isis, apesar da ansiedade, ela espera buscar o ouro com sua dupla na competição. "Estou bem ansiosa para rever os amigos surdoatletas de todo Paraná. Sobre a competição, estou tranquila pois eu e a Thayse treinamos bastante pra conquistar a medalha de ouro para a Associação de Surdos de Londrina", disse.

As provas de vôlei de praia acontecerão nas proximidades do Lago Igapó, segundo a organização.

