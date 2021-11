Da Redação

Assistência Social reforça atendimentos via WhatsApp

Otimizando os atendimentos aos usuários dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), os quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS’s) do Del Condor; Zona Sul; CSU e Araucária, iniciaram os atendimentos para a população por meio do aplicativo whatsapp. O CREAS, Centro Pop e o Cadastro Único também aderiram ao novo sistema.

Agora, além da prestação dos serviços presenciais; respeitando as medidas sanitárias devido à pandemia, o whatsapp vem para reforçar ações como: agendamentos, envio de recados, informações ou auxílio, busca ativa, cadastros de BPC e serviços socioassistenciais, entre outros.

Ao todo, 20 aparelhos celulares foram adquiridos – através de recursos do programa Bolsa Família. “É uma ferramenta que facilita ainda mais a comunicação das equipes com as pessoas atendidas pelos nossos serviços. Notamos que, muitos dos nossos usuários têm whatsapp. Por isso, essa modalidade veio para ajudar. Em muitas situações, o uso do whatsapp traz uma maior eficácia no tempo de resposta”, disse a secretária de Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.

Ela acrescentou também que o recurso já tem tido uma resposta positiva da população. Além disso, a ideia é de que outros setores da Semas passem a contar com o app.

Os atendimentos via whatsapp também respeitam o horário de expediente; das 8h às 17h (sem intervalo).

Contatos para atendimentos:

CRAS Del Condor: 3902-1034 (whatsapp)

CRAS Zona Sul: 3902-1304 (whatsapp)

CRAS Araucária: 3252-2008 (whatsapp)

CRAS CSU: 3902-1289 (whatsapp)

CREAS: 3902-1164 OU 3902-1045 (whatsapp)

Centro Pop: 3902-1769 (whatsapp)

Cadastro Único: 3902-1153 (whatsapp).