Assinada a ordem de serviço para início do Campus de Arapongas do IFPR - TNOnline

O prefeito Sérgio Onofre e seu vice, Jair Milani, participaram na tarde desta segunda-feira (10) da assinatura da ordem de serviço para a construção do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Avançado Arapongas.

Orçada em R$ 1.588.614,39, sendo R$ 500 mil viabilizadas por uma emenda da deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR), e R$ 1.088.614,39 em recursos próprios do IFPR, esta primeira etapa da obra tem previsão para ser concluída em dez meses, segundo a empresa responsável, a DAC Pontes Engenharia e Construções.

“É por isso que a gente precisa acreditar e lutar. Para muitos, essa bandeira da construção do campus do IFPR em Arapongas era um sonho, mas foi a soma de esforços de todos que acreditaram e lutaram que transformou esse sonho uma realidade”, afirmou Sérgio Onofre.

Ele lembrou especialmente o empenho do ex-deputado federal Alex Canziani e, na sequência, da sua filha, a também deputada federal Luísa Canziani, na aprovação do projeto e liberação dos recursos.Pierre Luiz Alves, diretor de Infraestrutura, representou o reitor Carlos Eduardo Zanatta. Ele e o diretor-geral do campus-Arapongas, Thiago Pereira do Nascimento, destacaram a expectativa gerada pelo início da obra, salientando que o terreno doado pelo município de Arapongas, de 170 mil metros quadrados, localizado nos fundos do Expoara, está entre os três maiores à disposição do IFPR no Paraná.

Eles ressaltaram ainda que neste momento será construído o primeiro bloco, que terá 930 metros quadrados de área. Alcides Livrari Júnior representou a deputada federal Luísa Canziani, que estava em outro compromisso no Oeste.

“Este é um momento histórico para a educação profissional e tecnológica de Arapongas e toda a região. É uma satisfação muito grande poder estar aqui vivendo isso”, afirmou.

Deivid Albuquerque, CEO da empresa DAC Pontes Engenharia e Construções, disse que as obras serão iniciadas nos próximos dias. “É só a Sanepar e Copel disponibilizem água e energia que já instalaremos o pátio de obras”, garantiu.

Hoje, o IFPR possui 25 campi espalhados pelo estado do Paraná e continua em expansão. Somados, a instituição garante ensino para mais de 26 mil estudantes nos cursos de modalidade presencial e a distância. O IFPR oferece 43 cursos técnicos presenciais, 11 cursos técnicos na modalidade a distância, 20 cursos superiores presenciais, três cursos de especialização na modalidade presencial e um curso de especialização na modalidade a distância.