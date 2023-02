Assembleia do Cismel discute ampliação e novos projetos para 2023

Da Redação

Sérgio Onofre, esteve reunido com a equipe técnica

O prefeito de Arapongas e presidente do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (Cismel), Sérgio Onofre, esteve reunido com a equipe técnica para discutir propostas e elaborar projetos para 2023. “Definimos pautas importantes, a fim de fortalecer os municípios integrantes, além da expansão dos serviços, não apenas na área da segurança pública, como demais vertentes fundamentais para o desenvolvimento dos municípios”, disse Onofre.

PROJEÇÕES

Como já anunciado no ano passado, a proposta é de que o consórcio seja ampliado e passe a ser multifinalitário. Entre as novidades, está prevista a mudança de sua nomenclatura para Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense (Cismel-NCP). Além da segurança pública, o consórcio quer prestar serviços nas áreas de planejamento, execução e gestão associada de serviços públicos também nas áreas de meio ambiente e resíduos sólidos, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Rural, Obras Públicas e Transporte, Motomecanização, Saúde, Educação e Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Engenharia, Ciência e Tecnologia.

Neste sentido, a ampliação vai proporcionar maior flexibilidade para atuação nas diversas áreas propostas, o alargamento das possibilidades de execução de novos projetos junto a outros órgãos e esferas governamentais, promovendo a integração e o fortalecimento entre os municípios consorciados. “Tudo isso vai permitir também que o consórcio promova licitações compartilhadas nas mais diversas áreas, contribuindo aos municípios com a aquisição de bens e serviços a preços consideravelmente menores do que se houvesse a contratação individual”, mencionou Onofre. A aquisição de câmeras de monitoramento aos municípios também foi discutida. Uma nova assembleia será marcada para as próximas semanas.

Participaram também o secretário de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) e diretor executivo do Cismel, Paulo Argati, a secretária de Governo e coordenadora do Conselho Fiscal, Lúcia Golon, controlador interno, Henrique Filetti, procurador jurídico do Cismel, Geovani Costa Scarcelli, assessora executiva, Ariana Beatriz Koslyk Pedroso, gerente administrativo, Silvio Antonio Damaceno, gerente contábil, Cristiano Crozatto Neto, gerente de Licitação, Valdinei Juliano Pereira, gerente de Projetos, Alfredo Quenehen dos Santos Junior e assessores administrativos, Silvio Antonio Damaceno, Romeu José de Moura e José Luiz Sanches.

