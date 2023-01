Assaltantes invadem residência e aterrorizam família em Arapongas

Da Redação

Dois homens foram presos e outros dois conseguiram fugir

Um grupo de quatro ladrões encapuzados e armados invadiram uma residência localizada na Rua Pica-Pau, região central de Arapongas, no norte do Paraná. Eles renderam a família durante a madrugada desta sexta-feira, 13, levaram diversos objetos, mas durante a fuga foram surpreendidos pela Polícia Militar (PM). Dois homens foram presos e outros dois conseguiram fugir.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima relatou aos policiais que estava guardando o seu veículo na garagem, quando foi surpreendido por ladrões encapuzados e com armas na mão, que mandaram que toda a família entrasse na residência, sendo todos levados para dentro da sala onde um ladrão ficou de guarda e a todo momento ameaçando as vítimas, querendo que o dono da casa abrisse o cofre da residência.

Após abrir o cofre, foram levadas algumas joias, celulares, a chave do carro que estava na garagem e três controles de portão, sendo que o roubo acabou sendo frustrado com a chegada da equipe policial.

Enquanto o roubo estava em andamento, uma denúncia informou à PM sobre a ação de bandidos na casa, que teriam desembarcado de um veículo Gol. Ao chegar próximo ao endereço, a polícia viu o veículo e dois homens entrando no carro e saindo em alta velocidade, dando início nesse momento a uma perseguição.

Foi necessário efetuar disparos contra o veículo, atingindo o pneu traseiro direito, sendo que na Rua Tangará o condutor perdeu o controle da direção e parou o veículo, sendo realizada a abordagem e prisão dos envolvidos. Após identificação dos suspeitos, foi verificado que o motorista tinha um mandado deprisão em aberto.

O veículo utilizado na fuga era um Gol na cor prata, e após checagem, foi constatado que estava adulterado. No bolso dele também foi encontrada a chave de um Citroen e verificado que o veículo se encontrava próximo do local da abordagem, onde possivelmente seria utilizado para fuga.

Além dos dois indivíduos capturados, outros dois conseguiram fugir pelos fundos da residência, deixando para trás um revólver 38 e uma pistola 7.65mm.

