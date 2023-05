Assaltante morre após confronto com a PM em Arapongas

Da Redação

Samu atendeu o baleado em Arapongas

Um assaltante morreu na noite desta segunda-feira (15) após um confronto com a Polícia Militar (PM) em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Avenida Maracanã, perímetro urbano da BR-369, próximo à Casa da Borracha.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O corpo foi levado ao necrotério da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações preliminares, o homem fez um assalto a mão armada e, após o crime, entrou em confronto com a polícia.

A Guarda Municipal também esteve no local.

Reportagem em atualização

