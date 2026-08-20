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Asfalto esburacado é o principal problema apontado em consulta pública de Arapongas

Problemas nas vias públicas dominam as reclamações, seguidos por calçadas sem acessibilidade e terrenos com mato alto

Escrito por Da Redação
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Asfalto esburacado é o principal problema apontado em consulta pública de Arapongas
Autor Situação das ruas em Arapongas é alvo de reclamação - Foto: TNOnline

O asfalto deteriorado e a presença de buracos nas vias públicas representam o principal problema atualmente em Arapongas, segundo dados da Consulta Pública Arapongas 2027, divulgada nesta quinta-feira (20) pela prefeitura. O levantamento, que ouviu 424 pessoas por meio de um formulário digital entre os meses de julho e agosto, mostrou que 70% dos participantes consideram as falhas na pavimentação como o maior gargalo dos bairros. A falta de acessibilidade nas calçadas, apontada por 35% dos moradores, e os terrenos baldios com mato alto, com 31%, completam as principais queixas da população.

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A insatisfação com a infraestrutura viária também dominou as respostas espontâneas do levantamento. Quando questionados de forma aberta sobre qual obra ou melhoria seria a mais urgente para o município, a pavimentação e as questões envolvendo trânsito e mobilidade concentraram, juntas, mais da metade das sugestões. Segundo a equipe técnica responsável pela tabulação dos dados, todas as contribuições individuais foram categorizadas e mantidas na íntegra para preservar a voz dos moradores e orientar o trabalho das secretarias.

Apesar de a pavimentação liderar as reclamações cotidianas nos bairros, quando o assunto é a definição das áreas mais urgentes para o recebimento de recursos públicos federais e municipais, a saúde pública municipal aparece em primeiro lugar na visão dos araponguenses, concentrando 38% dos apontamentos. Na sequência das prioridades de investimento elencadas pela população aparecem as pastas de obras, urbanismo e infraestrutura, com 28%, empatadas com o setor de educação pública municipal, que também registrou 28% de urgência.

Os resultados da consulta pública já foram encaminhados para as secretarias municipais e servirão de base legal e social para o planejamento da administração. De acordo com a Diretoria de Planejamento e Orçamento, os dados coletados não serão apenas um registro, mas um instrumento de apoio fundamental para a formulação do Plano Plurianual (PPA), da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 e do Plano Diretor do município. O órgão destacou que a escuta social reforça o compromisso da gestão com a transparência e permite que as decisões sejam tomadas com base na realidade de cada território.

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Veja os resultados

Das 424 contribuições, 101 (23,8%) vieram da Zona Oeste; 81 (19,1%) da Zona Norte; 98 (23,1%) da Leste; 40 (9,4%) da Central; 59 (13,9%) da Centro-Sul; 39 (9,2%) Sul; e 06 (1,4%) da Zona Rural.

Ainda segundo o levantamento, os bairros com mais participantes foram o Centro (38), Jardim Casagrande (Leste, com 13) e Jardim Mônaco (Oeste, com 11).

Por faixa etária, a de 30 a 44 anos (206 ou 49%) foi a mais participativa, seguida pela faixa de 45 a 59 anos (116 ou 27%), depois 18 a 29 anos (75 ou 18%), 60 a 74 anos (20 ou 5%); até 17 anos (6 ou 1%); e um não informou.

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PROBLEMAS

A primeira pergunta de múltipla escolha pediu que cada morador indicasse até quatro problemas que mais afetam a vida no bairro. O problema do asfalto deteriorado ou com buracos lidera o ranking isoladamente, mencionado por 70% (297) dos respondentes, seguido pela falta de acessibilidade nas calçadas (149 ou 35%) e pelos terrenos baldios com mato alto (132, 31%).

ÁREAS PRIORITÁRIAS

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Na segunda pergunta de múltipla escolha, os moradores indicaram até três áreas que consideram mais urgentes para a Prefeitura investir. Saúde pública municipal aparece em primeiro lugar (161 ou 38%), seguida por obras/urbanismo/infraestrutura (119 ou 28%) e por educação pública municipal (117 ou 28%).

PERSPECTIVA

Os moradores também foram convidados a expressar como imaginam o futuro de Arapongas. A grande maioria (62,7%, quase dois terços dos respondentes, tem uma perspectiva positiva, acreditando em um futuro cada vez melhor. Uma parcela relevante (26,7%) mantém uma visão neutra.

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URGENTE

A pergunta aberta "Qual obra ou melhoria você considera mais urgente para Arapongas?" recebeu 329 respostas válidas. As demandas foram organizadas em 16 categorias temáticas para facilitar a leitura consolidada. Pavimentação/asfalto (96 ou 29%) e trânsito/mobilidade (84 ou 26% concentram, juntas, mais da metade das respostas, reforçando o resultado já observado na pergunta de múltipla escolha sobre os problemas do bairro.

A conclusão é que a Consulta Pública Arapongas 2027 reafirma um princípio central da gestão: a construção coletiva do futuro do município. Mais do que um procedimento administrativo, o processo representou uma oportunidade efetiva de aproximação entre governo e sociedade, fortalecendo os canais de participação e dando voz aos cidadãos na definição das prioridades de Arapongas.

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De forma geral, os resultados indicam a necessidade de um olhar atento para a pavimentação e a mobilidade urbana, para a acessibilidade das calçadas e para a manutenção de terrenos baldios, questões que aparecem tanto na pergunta de múltipla escolha quanto na pergunta aberta. Ao mesmo tempo, saúde, educação e obras de infraestrutura despontam como as áreas mais urgentes para investimento na visão da população.

“De forma geral, observa-se uma perspectiva majoritariamente positiva dos araponguenses em relação ao futuro, de forma que, apesar da identificação dos desafios presentes, há a expectativa de que esses desafios sejam enfrentados por meio de intervenções conduzidas pela gestão pública”, na avaliação da Diretoria de Planejamento e Orçamento. “Este material não se limita a servir como registro das manifestações da população: será considerado referência permanente para a alta administração e para as áreas técnicas do Executivo Municipal, enquanto instrumento de apoio à formulação do PPA 2026–2029, da LOA 2027 e do Plano Diretor, além de subsidiar a Conferência Municipal da Cidade, que devolverá esses resultados à população”, pontua a Diretoria.

“Ao incorporar a escuta social ao processo de planejamento, o município reforça o compromisso com uma gestão participativa, transparente e orientada para resultados, em que cada decisão esteja alicerçada na realidade dos territórios e na legitimidade conferida pela cidadania ativa”, finaliza a Diretoria de Planejamento e Orçamento.

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O relatório com as respostas está disponível no Portal da Transparência: https://arapongas.atende.net/transparencia/item/lei-orcamentaria-anual-loa#conteudo.


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ARAPONGAS consulta pública EDUCAÇÃO infraestrutura mobilidade SAÚDE
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