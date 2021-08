Artista prepara esculturas para enfeitar ruas de Arapongas

Da Redação

Argamassa para dar forma, ferro fundido para formar a silhueta e as asas. Assim estão ‘nascendo’ as esculturas de pássaros que estão sendo preparadas para enfeitar diversas ruas e avenidas de Arapongas.

continua após publicidade .

O município que tem ruas com nomes de aves vai ganhar 13 esculturas aladas que estão em fase avançada de desenvolvimento. Nos locais onde serão instaladas as obras de arte, todas as fundações estão prontas e parte das estruturas de ferro de alguns pássaros já estão finalizadas. Segundo o artista responsável pelo projeto, o município discute aumentar para 15 o número de obras, mas este acréscimo ainda está em discussão.

Feitas pelo artista plástico sul mato-grossense Cleir Ávila Ferreira Júnior, as peças são criadas em um barracão do IBC, na Vila Industrial. Nesta fase, o artista finaliza a parte estrutural e a modelagem de ferro dos pássaros que serão instalados: a araponga, que terá 4 peças, um flamingo, um pavão, um gaturamo, um rouxinol, duas andorinhas, uma gralha azul e duas araras vermelhas. De acordo com o artista, esta lista ainda pode aumentar.

continua após publicidade .

“Estamos conversando com o prefeito para aumentar o projeto e incluir ainda uma águia e uma siriema. Estou concluindo a primeira fase estrutural e os locais que irão receber as esculturas já foram preparados. Em seguida, vem a concretagem no local de instalação, e finalmente, a modelagem em argamassa. Nossa intenção é terminar todo o projeto e entregar até dezembro deste ano, como um grande presente para a cidade”, garante o artista.

Este é o primeiro trabalho do artista plástico no Paraná. Cleir é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e está trazendo a sua criatividade ao Estado através do convite feito pelo prefeito Sérgio Onofre para criar as esculturas que retratam aves que dão nome às ruas do município. “Não conhecia Arapongas, tida como a cidade dos pássaros, achei muito interessante e fiquei muito honrado em receber o convite para fazer este trabalho aqui na cidade, que será o município com o maior acervo das minhas obras no Brasil”, declarou Cleir.

Com décadas de carreira em Mato Grosso do Sul, Cleir tem obras, entre esculturas e painéis, em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, entre outros municípios.

continua após publicidade .

ASSISTA:

Artista prepara esculturas para enfeitar ruas de Arapongas - Vídeo por: tnonline

Por, Aline Andrade - Jornalista do Grupo Tribuna do Norte