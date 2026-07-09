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FESTA

Arraiá da Paróquia Senhor Bom Jesus movimenta Aricanduva no fim de semana

Festa julina acontece neste sábado (11) e domingo (12) com programação aberta para toda a comunidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 23:35:57 Editado em 09.07.2026, 23:35:52
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Arraiá da Paróquia Senhor Bom Jesus movimenta Aricanduva no fim de semana
Autor A comunidade da Paróquia Senhor Bom Jesus afirma que entre os pratos servidos na festa, está o cachorro quente de Aricanduva, que seria considerado o melhor da região - Foto: Divulgação

O tradicional Arraiá da Paróquia Senhor Bom Jesus, do Distrito de Aricanduva, em Arapongas (PR), acontece no sábado (11) e no domingo (12) com uma programação aberta para toda a comunidade.

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No sábado, a programação se inicia às 19h com uma missa sertaneja e na sequência as festividades julinas, com comidas típicas, música, brinquedos para as crianças e animação em um ambiente familiar.

Já no domingo, a festa começa às 17h e o destaque da programação é show de prémios, além de música ao vivo com o cantor Ney Faccio.

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A comunidade da Paróquia Senhor Bom Jesus afirma que entre os pratos servidos na festa, está o cachorro quente de Aricanduva, que seria considerado o melhor da região.


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