Aricanduva passa a receber nova iluminação de Led

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) deu início às instalações das novas lâmpadas de LED - substituindo as antigas luminárias, em todo o Distrito de Aricanduva. Os serviços contemplam desde a Praça da Paróquia São Jesus e as Ruas Aimoré, Caburé do Sol, Caiapó, Guaporé, Avenida Guarani, Incas, Itambé, Tapajós, Tapuias, Coroa, Xavantes, Taguá, Itajubá e Praça Carlos Gomes. Ruas de Arapongas também estão incluídas no pacote de melhorias, sendo elas: a Rua Cisne Negro, no Jardim Petrópolis, as ruas Dançarino Rosado, Calu, Furriel, Gavião Preto, Mutum Cavalo, Guaratinga, Macucos, Marreca Assobiadeira, Mutum, Papagaio, Lori, Sabiá Coleira, Pavão, Pomba de Asa Branca, Rouxinol, Avinhados, Avestruz, Tucanos, Ave Lira, Albatroz, Águias e Rouxinol – trecho final até a entrada da Colônia Esperança. Os recursos de R$ 2,6 milhões, são oriundos da Caixa Econômica Federal, pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Para o vice-prefeito Jair Milani, os serviços seguem o cronograma esperado, com investimentos que contribuem com a qualidade em infraestrutura urbana, segurança e economia. “ São medidas essenciais que contribuem com toda a comunidade, além de gerar economia na energia elétrica para o município e Distrito de Aricanduva. A grande vantagem da lâmpada de LED é a economia de energia que ela proporciona de até 80% especificamente”, afirma.

