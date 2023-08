Araponguenses recebem orientação para interligação à rede de esgoto

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) orienta moradores dos jardins Petrópolis e Bandeirantes, em Arapongas, sobre como fazer a correta interligação do imóvel na rede coletora de esgoto. Na noite desta quarta-feira (23), no ginásio de esportes do Jardim Araucária, técnicos da Companhia detalharam as obras, tarifas e os procedimentos que envolvem o esgotamento sanitário.



continua após publicidade

Na reunião, o coordenador comercial da Sanepar no município, Paulo Cesar Nogueira, esclareceu a cobrança pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto, destacando o programa Água Solidária, que tem valores diferenciados para famílias mais vulneráveis.

-LEIA MAIS: Padre perseguido por mulher em Arapongas decide deixar paróquia

continua após publicidade

VISITAS - Os moradores também recebem visitas de técnicos a serviço da Sanepar, que orientam sobre as ligações de esgoto e explicam a diferença entre os sistemas de coleta de esgoto e de galeria pluvial.

A equipe anda devidamente uniformizada e identificada. Em caso de dúvidas, o morador pode ligar para 0800 200 0115.

OBRAS - A Sanepar está investindo R$ 149 milhões em Arapongas, com obras de ampliação e melhoria nas estações de tratamento e novas elevatórias, além da implantação de cerca de 60 mil metros de rede coletora.

CURSO PARA ENCANADORES – Estão abertas as inscrições do curso de capacitação para encanadores para fazer a ligação dos imóveis à rede coletora de esgoto. O curso será em 9 de setembro, na Rua Casaca de Couro 457, esquina com Bacurau Barrado. Os interessados podem obter informações pelo telefone (21) 998519228. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

Siga o TNOnline no Google News