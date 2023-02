Araponguense recebe prêmio “Melhores do Handebol Paranaense”

Da Redação

O atleta João Vitor Prescendo Xavier recebeu o prêmio na sexta-feira (24), em cerimônia realizada em Umuarama.

Na última sexta-feira (24), em cerimônia realizada no Teatro do Centro Cultural Vera Schubert, em Umuarama, o atleta João Vitor Prescendo Xavier recebeu o prêmio “Melhores do Handebol Paranaense” Temporada 2022, pelo destaque na categoria Cadete.

O prêmio denominado “Melhores do Handebol Paranaense” foi criado pela LHPR/Paraná Handebol com o intuito de reconhecer e distinguir os participantes do handebol paranaense, por motivo relevante no desenvolvimento do handebol do Estado, tornam-se merecedores do reconhecimento estadual e nacional.

O secretário da pasta, Altair Sartori, falou mais sobre o desempenho da mobilidade em Arapongas. “ O handebol araponguense sempre está em evidência, seja em âmbito regional, estadual ou nacional.

Dentro de quadra as equipes têm sido destaque e obtido várias conquistas. Sempre celeiro de jovens talentos, o município vem apostando na base e mantendo a equipe adulta; com isto mais uma vez tivemos um atleta araponguense sendo reconhecido pela Federação Paranaense de Handebol”, falou.

