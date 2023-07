Araponguense perde R$ 2,5 mil no golpe do “falso sequestro”

Uma moradora de Arapongas, no Norte do Paraná, perdeu R$ 2,5 mil após cair no golpe do “falso sequestro” na madrugada desta quarta-feira (20). O caso foi registrado no Jardim do Sol pela Polícia Militar (PM).

Uma mulher informou aos policiais que recebeu uma ligação logo após a meia-noite. Do outro lado da linha, estava um homem, que afirmou ter sequestrado um familiar dela.

O criminoso ameaçava matar a pessoa e exigia dinheiro para liberar a refém. A mulher afirmou que não tinha dinheiro. Diante da insistência e das ameaças, a vítima acabou admitindo ter R$ 2.550,00.

Usando táticas psicológicas para assustar a vítima, o homem exigiu o endereço dela. Quatro homens chegaram em um carro branco não identificado por volta da 1h15 e pegaram o dinheiro.

Na sequência, o criminoso voltou a ligar e pediu mais dinheiro, com novas ameaças. Ele também disse que os bandidos retornariam ao local caso ela tivesse anotado a placa do carro. Foi quando a mulher percebeu que tinha caído em um golpe e acionou a PM.

COMO SE PROTEGER

Nesses casos, a Polícia Militar aconselha manter a calma. Durante a conversa, a pessoa que recebeu a ligação deve pedir para alguém tentar localizar o familiar citado. Geralmente, segundo a polícia, os golpistas não sabem como se chama o parente da vítima. Por isso, nomes não podem ser pronunciados pela vítima pelo telefone.

Em nenhum momento, quem recebe a ligação deve ceder ao pedido de transferência de dinheiro sem antes verificar a situação e comunicar à Polícia Militar. A recomendação é ligar imediatamente ao disque-denúncia 190.

