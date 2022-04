Da Redação

Araponguense não aceita roubo e luta com ladrão

Dois homens invadiram uma casa localizada no Jardim Petrópolis, em Arapongas, e levaram uma televisão. A Polícia Militar (PM) foi até o local na madrugada deste sábado (9), por volta das 4 horas, e conversou com o dono da residência que chegou a lutar com um dos autores.



A vítima relatou que estava dormindo, quando foi acordada por um barulho de arrombamento. Ao chegar na sala, se deparou com dois homens, ambos com o rosto coberto com camiseta, e um deles deu voz de roubo e dando entender que estava com arma de fogo.

De acordo com a PM, os bandidos levaram uma televisão e saíram do local. Porém, o dono da casa conseguiu alcançar um dos homens e entrou em luta corporal com ele. Mesmo assim, conforme o boletim, o ladrão pulou o muro e fugiu.

Ninguém foi localizado até o momento e a vítima foi orientada pelos policiais.