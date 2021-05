Araponguense morre de Covid uma semana depois da irmã

Continua após publicidade

Morreu nesta sexta-feira (21), vítima de complicações da Covid-19, a araponguense Vânia Cristina Joaquim da Silva de 50 anos. Ela é irmã da professora Charlise Joaquim, que morreu na última sexta-feira (14), também vítimada doença. A missa de sétimo dia de Charlise foi realizada nesta quinta-feira em Arapongas.

Foto por Reprodução

Vânia foi internada no dia 07 de maio em Arapongas e no dia 15 de maio foi transferida para o Hospital do Coração em Londrina, mas não resistiu. De acordo com publicações de amigos e parentes nas redes sociais, ela teria sofrido um AVC, que a levou a uma morte cerebral.



Na última semana, a família estava empenhada em uma vaquinha virtual para levantar recursos para o tratamento de Vânia, já que ela estava em um hospital particular.

Em uma rede social, a amiga Eloise Fátima publicou:

“Como tem muita gente perguntando no whatsapp e Messenger...Sim a Vânia teve AvC morte cerebral. A morte encefálica é reversível? Não. A pessoa com morte cerebral é considerada legalmente morta, e os aparelhos que mantêm a respiração e os batimentos cardíacos serão desligados caso o paciente não seja doador. Ontem estávamos todos na Missa de 7 dia da Charlise Joaquim e Hoje a notícia da Vânia! Vania Cristina Joaquim da Silva descansa em Paz. Oremos pra todas as famílias dilaceradas pelo LUTO. Pela Família Nelson Joaquim pela saúde da Cidinha, pela Sharmila Joaquim o esposo Gilmar, as filhas e Nicole que perdeu a mãe e tia. Que Deus conforte o coração desta família tão querida que está despedaçada por conta deste vírus. Jesus que teu sangue seja derramado em todos os corações, neste momento tão difícil e tão doloroso de entrega a pessoa que a gente tanto ama”, diz a postagem.