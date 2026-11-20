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Marciano Pacheco Bandeira, conhecido carinhosamente como Baby, morreu na quinta-feira (19) em decorrência de problemas de saúde

A morte de Marciano Pacheco Bandeira, aos 29 anos, causou comoção entre familiares e amigos de Arapongas (PR) e de outras cidades da região. Conhecido carinhosamente como “Baby”, ele morreu nesta quinta-feira (19), em decorrência de problemas de saúde.

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Natural de Campo Erê, em Santa Catarina, Marciano construiu sua trajetória entre os estados de Santa Catarina e Paraná, mantendo forte ligação com Arapongas, onde morava.

Uma homenagem publicada nas redes sociais e compartilhada por diversas páginas relembrou características de sua personalidade e detalhes da convivência familiar. Descrito como jovem de jeito tímido e reservado, ele gostava de música, tinha interesse por tecnologia e eletrônicos e costumava fazer transmissões ao vivo pelo TikTok.

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Entre as lembranças destacadas pelos familiares está o hábito de acordar às 4h da manhã para preparar o café da família. Também era conhecido pela curiosidade em desmontar e montar aparelhos eletrônicos, como caixas de som e projetores.

Filho de João Maria Bandeira, Marciano deixa os irmãos Marcelo, Jocemar, Claudineia e Jorge, além de familiares e amigos que lamentaram sua morte.

Nas redes sociais, diversas mensagens expressaram tristeza pela partida precoce. “Descanse em paz, meu grande amigo. A vida é um sopro. Semana retrasada conversamos um monte”, escreveu uma amiga.

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Outra pessoa publicou uma mensagem de despedida: “Meu amigo retornou à pátria espiritual para sua nova caminhada. Que a misericórdia divina lhe acalente e seja sua luz”.

O corpo de Marciano foi velado na Capela Prever, em Arapongas. O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (20), às 16h30, no Cemitério Municipal de Arapongas