Araponguense mãe de quatro filhos, ganha trigêmeos

Primeiro o susto. Depois o contentamento. Assim, Sandra Fabrício da Silva de 27 anos, recebeu a notícia de que estava grávida de três bebês. Ela que foi mãe pela primeira vez aos 14 anos, já tem outros 4 filhos de 5, 8, 10 e 12 anos.

Sandra é dona de casa e o marido trabalha como pedreiro. Moradora do Jardim San Rafael IV, em Arapongas, ela conta que ficou em choque quando fez o primeiro ultrassom. “Estava com oito semanas de gravidez quando fiz o exame. Na hora do ultrassom levei um susto. Nunca imaginei essa possibilidade porque não há casos de gêmeos na família e não fizemos nenhum tratamento, foi tudo natural”, explica.

Os trigêmeos Luiz Davi, Luiz Miguel e Luiza, nasceram no último dia 5 de maio, com 31 semanas, no Hospital Universitário de Londrina, com peso considerado bom para a idade e são mantidos na UTI Neonatal. Segundo a mãe, os bebês ainda não têm previsão de alta. “Eu já estou de alta nesta sexta-feira (07), e estou voltando para a casa em Arapongas. Os bebês estão muito bem mas ainda não têm previsão de sair da UTI. Eu estarei visitando todos os dias, até que possa leva-los para casa”, disse.

A família ganhou todo o enxoval das crianças, inclusive os três berços. Sandra conta que os filhos e o marido não veem a hora de receber os trigêmeos em casa. “A minha filha de 10 anos é a que está mais animada, todos disseram que querem ajudar a cuidar. Acredito que a nova rotina vai ser muito tranquila e tenho certeza que vai dar tudo certo, estou super feliz, afirmou.

“Esse é o maior presente que poderia ganhar no dia das mães. Agora sou mãe sete vezes. A maternidade é uma benção, muito gratificante”, finalizou Sandra.