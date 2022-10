Araponguense é preso por tráfico de drogas e corrupção de menores

Da Redação

Um homem, de 41 anos, foi preso e uma menor, de 16 anos, foi apreendida na noite deste sábado (29), com 275,9 gramas de maconha no Conjunto Ulisses Guimarães, em Arapongas. Após denúncias de que a menina estaria traficando drogas, a Polícia Militar (PM) foi até o endereço, que já é conhecido pela polícia, e localizou a menor e o maior em uma motocicleta.

De acordo com o boletim, o homem estava dirigindo a moto e a adolescente estava na garupa. Durante busca pessoal, conforme a PM, foi encontrada uma porção de maconha de 18,8 gramas na jaqueta do abordado. Já com a menor, segundo o boletim, foi localizada mais uma porção da mesma droga, totalizando 18, 7 gramas.

Na casa da jovem, após autorização do pai da menina, em seu quarto os policiais encontraram mais 235 gramas da mesma droga e um cigarro de maconha de 2,8 gramas.

Diante dos fatos, o maior foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores. O veículo, conforme a PM, foi levado para o Pátio do Detran devido às pendências administrativas. Os dois foram conduzidos para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.

