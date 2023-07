Araponguense é multado em mais de R$ 6 mil por colocar fogo em terreno

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Arapongas, no Norte do Paraná, foi multado em mais de R$ 6 mil por colocar fogo em um terreno localizado na área central da cidade. O caso foi registrado depois que a Guarda Municipal atendeu uma denúncia de queimada no local, por volta das 15h30 desta terça-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas constataram que o terreno apresentava sinais recentes de ter sido queimado. Os vestígios apontavam que o incêndio havia sido de grandes proporções. Até mesmo as árvores da calçada foram queimadas pelas chamas.

Imagens e vídeos recebidos pelas autoridades ajudaram na identificação do suspeito. Pelos registros, é possível ver o momento em que o homem começa o fogo e, em seguida, sai do local em uma caminhonete S10 de cor branca. Ele foi notificado e se apresentou na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Após assumir a responsabilidade pelo crime ambiental, o morador de Arapongas foi multado em um valor que totalizou R$ 6.240,20. Ninguém ficou ferido.

