Araponguense é homenageado por 50 anos de carreira na contabilidade

O evento "CRC em Sua Região", realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) em Arapongas na última quarta-feira (14), prestou uma homenagem ao delegado representante do CRCPR da cidade, o técnico em Contabilidade Osvaldo Damião por seus mais de 50 anos de registro ativo junto a entidade. A homenagem foi entregue pelo presidente, Laudelino Jochem, e pelo vice-presidente de Administração e Finanças, Everson Breda Carlin. O profissional contou com a presença da família e colegas de profissão no evento.

A iniciativa faz parte do projeto CRCPR 50+, que homenageia profissionais contábeis do Paraná com mais de 50 anos ininterruptos de registro e efetivo exercício da profissão, com o objetivo de reconhecer e valorizar aqueles que prestaram serviços de forma continuada, dedicando suas vidas com mérito e comprometimento à contabilidade.

A homenagem por tempo de exercício da profissão contábil não é concedida de forma automática, mas por solicitação do próprio profissional, de colegas, funcionários, clientes, enfim, pessoas que reconheçam a importância desses profissionais em suas áreas de atuação. O pedido, acompanhado de breve currículo, deve ser protocolado em uma das unidades do CRCPR ou enviado para o e-mail secretaria@crcpr.org.br. O indicado tem que estar em situação registral ativa e regular e não poderá estar litigando ou ter litigado contra o CRCPR nos últimos dez anos ou ter sofrido punição do CRCPR transitada em julgado, de qualquer natureza, nos últimos cinco anos. Caberá ao Plenário a aprovação da indicação, que fixará a data da sessão em que ocorrerá o ato de homenagem.

