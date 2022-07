Araponguense é eleito o melhor jogador de campeonato de futsal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Breno Panatto com o prêmio de melhor jogador do campeonato

Árbitros e técnicos elegeram o atleta araponguense Breno Panatto como o melhor jogador da categoria Sub-20 no Campeonato Metropolitano de Futsal.

continua após publicidade .

O jogador de 17 anos está no Arapongas Futsal desde 2020 e atua na equipe como fixo e ala. O atleta jogou os seis jogos que o grupo realizou na competição e marcou 3 gols. Breno também é o responsável por realizar a função de linha gol quando necessário.

"Fiquei extremamente feliz pois o Breno está de fato fazendo uma grande temporada. É um atleta dedicado e vem demonstrando ter grande responsabilidade. Acredito que essa conquista só vai fazer com que ele trabalhe ainda mais forte para a sequência da temporada", comentou Leonardo Henrique técnico do Arapongas Futsal.

continua após publicidade .

Breno Panatto é um dos atletas que mais atuou pelo Arapongas Futsal, já foi o capitão em 2021 no Campeonato Paranaense, foi Bi Campeão do Jogos da Juventude do Paraná, também na temporada passada, e esteve desde 2020 em todas as competições que os araponguenses disputaram.

"Sinceramente eu não esperava receber esse prêmio, pois existiam outros atletas com grande potencial e inclusive com passagens por grandes clubes do nosso futsal. É sempre bom receber prêmios individuais, mas sei que não ganhei sozinho e sim com a colaboração dos demais integrantes do nosso grupo. Eu me esforço muito diariamente para ajudar o grupo, minha família e os demais atletas, sabem o quanto eu sou comprometido. Infelizmente o maior objetivo que era o título, não conseguimos, porém vou trabalhar ainda mais junto com o grupo, para que possamos melhorar esse resultado no próximo semestre", finalizou Breno Panatto.

fonte: Divulgação Breno Penatto foi elegido melhor jogador por técnicos e árbitros

Siga o TNOnline no Google News