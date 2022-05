Araponguense é destaque em torneio nacional de jiu-jitsu

Da Redação

O atleta araponguense Matheus Henrique Bassaco Rodrigues, de 17 anos, conquistou o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu no último domingo (15). A final foi disputada no Ginásio José Correa, em Barueri, interior de São Paulo.

"Muito feliz e muito orgulho de representar a cidade de Arapongas e a Academia Rilion Gracie", comemorou Matheus, que lutou com a faixa branca na categoria peso pesado. Fellype Gabriel Mendes, de São Paulo, foi o campeão na categoria.

Além do vice-campeonato nacional, Matheus, que é treinado pelo professor Paulo Schauffler, foi campeão estadual em abril deste ano do Open Paranaense.

O Campeonato Brasileiro em Barueri também contou com o vice-campeonato do apucaranense Hilário Caldeira Neto, de 37 anos.