Da Redação

Araponguense de 35 anos morre vítima da covid-19

Morreu na manhã desta terça-feira (03) em Arapongas Juliana Morais de 35 anos, vítima da covid-19.

A Araponguense estava internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar), e não resistiu as complicações da doença.

Segundo amigos de Juliana, o marido e a filha foram infectados com a covid-19 e foi Juliana quem cuidou dos dois.

Nas redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte da araponguense.