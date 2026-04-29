Araponguense acerta a quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 41 mil

Uma aposta simples realizada em Arapongas acertou cinco números no concurso 3001 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira, e garantiu um prêmio de R$ 41.209,18. O bilhete premiado na cidade do norte paranaense foi registrado na Lotérica São Benedito. Além de Arapongas, o Paraná teve outras duas apostas vencedoras na quina que faturaram o mesmo valor: uma em Curitiba, feita por meio de canal eletrônico, e outra em Foz do Iguaçu, registrada na Lotefoz.

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As dezenas araponguenses e dos demais sortudos no estado estiveram entre as 92 apostas ganhadoras da quina em todo o país. Os números sorteados no concurso foram 01, 13, 32, 36, 43 e 60. Como nenhum apostador conseguiu cravar as seis dezenas, o prêmio principal da loteria acumulou e pode pagar uma bolada de R$ 130 milhões no próximo sorteio, que está agendado para esta quinta-feira (30).

A loteria também premiou os acertadores da quadra. Em todo o território nacional, 5.877 apostas registraram quatro acertos no concurso 3001, e cada uma delas vai receber pelo menos R$ 1.063,34.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.