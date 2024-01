Araponguense abre portão e salva animais de incêndio em residência

Uma residência localizada na Rua Arataiaçu, na área central de Arapongas, foi destruída por um incêndio registrado na noite desta segunda-feira (1º). Por volta das 23h19, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e, com o trabalho dos militares e duas viaturas, conseguiu conter as chamas.

De acordo com as autoridades, a casa era de madeira e foi completamente tomada por altas chamas. Após a contenção do fogo, foi constatado que o morador estava na residência, mas conseguiu sair a tempo. Não há informações se o idoso sofreu ferimentos. Os animais de estimação dele também estavam no local e foram salvos por um homem.

Segundo relato de vizinhos, que analisaram gravações de câmeras de segurança instaladas nas próprias residências, o araponguense passava pela casa de madeira no momento em que o incêndio teve início. Ele parou em frente ao imóvel e abriu o portão, possivelmente com a intenção de salvar os animais que estavam no quintal.

Conforme o boletim de ocorrência, a família do morador foi até o local para as ações necessárias.

