Arapongas,74 anos: Sergio Onofre destaca conquistas

O município de Arapongas chega aos 74 anos de emancipação política e administrativa, comemorados neste domingo, 10 de outubro, com razões para comemorar. Apesar dos momentos difíceis atravessados durante a pandemia, a cidade não parou de crescer, se desenvolver e gerar empregos.

Já são mais de R$ 300 milhões de investimentos já consolidados e mais de R$ 100 milhões em obras programadas para começar nas próximas semanas.

Para Sérgio Onofre, porém, o maior bem que Arapongas tem são os trabalhadores e o espírito empreendedor da população.

“Arapongas foi construída e é mantida pelas mãos dos trabalhadores, seja a classe empresarial, os comerciantes, os profissionais liberais e os trabalhadores em geral. Por isso somos bem alicerçados e é por isso que a gente enfrenta as crises com maior facilidade que outros municípios. É com a força do trabalho que Arapongas chegou até aqui e que, com certeza, seguirá em frente com um grande futuro”, diz o prefeito.

