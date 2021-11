Da Redação

Arapongas vence Prêmio de Microcrédito Fomento Paraná

O município de Arapongas recebeu o Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae 2021 como 1º lugar na categoria de municípios paranaenses entre 100 mil e 200 mil habitantes; com mais de R$ 2,4 milhões em crédito concedidos em 2021. Os prêmios deste ano e também de 2020 foram entregues, nesta semana, durante o Encontro Estadual de Agentes de Crédito, realizado em Foz do Iguaçu, pela Fomento Paraná e Sebrae/PR.

Os agentes de crédito são responsáveis pela orientação de empreendedores e pela intermediação de operações nos municípios, por meio das prefeituras, salas do empreendedor e agências do trabalhador. Atualmente, são mais de 380 profissionais ativos em 283 cidades do Paraná. A premiação é o reconhecimento do trabalho realizado pelos agentes e leva em conta o melhor desempenho em volume de operações, índices de inadimplência, entre outros critérios.

“Essa premiação é um estímulo para que prefeituras e agentes de crédito possam oferecer ainda mais crédito para manter empregos, negócios e renda nas localidades”, afirma o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves. Ele destaca a importância da parceria com o Sebrae/PR, desde o início das atividades da instituição, há 21 anos, como importante fator para a capacitação dos agentes e dos empreendedores, ajudando a promover a contínua melhoria do ambiente de negócios no Paraná.

Em Arapongas, município com cerca de 126 mil habitantes, foram concedidos, até 25 de novembro, R$ 2.468.555,90 em crédito para os empreendedores. Em 2020, a cidade ficou com o terceiro lugar na premiação. A agente de crédito de Arapongas há nove anos, Valquíria Aparecida Trevisan Pereira, recebeu o prêmio em Foz do Iguaçu e comemora o reconhecimento. “É muito gratificante poder contribuir com o desenvolvimento local e os sonhos dos empreendedores”, descreve. Segundo ela, o programa de microcrédito promove a melhoria da competitividade dos pequenos negócios, especialmente neste momento de retomada da atividade econômica pós-pandemia.

A consultora do Sebrae/PR em Arapongas, Cinara Tozatti, destaca que o trabalho da Valquíria ajudou a desenvolver muitas empresas e fez com que surgissem novos negócios na cidade. “É um trabalho que ela realiza muito bem, visitando as empresas, com disposição para ajudar. Empreendedores das cidades da região, como Sabáudia e Pitangueiras, reconhecem essa atuação e também a procuram”, elogia. A consultora lembra que o programa apoia empresários que não conseguem acesso a crédito nos bancos e buscam taxas mais baixas para fortalecer os negócios.

Nesta segunda-feira, 29, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu a servidora Valquíria, juntamente com o secretário de Indústria e Comércio, Nilson Violato. Todos comemoraram a premiação. “ É o reconhecimento dos esforços e do bom trabalho que a nossa equipe da Fomento tem feito. Ficamos contentes com a premiação que é destaque em todo o Paraná”, frisou Onofre.

No norte do Paraná, em 2020, a cidade de Apucarana recebeu o primeiro lugar do prêmio na categoria de municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes. Cornélio Procópio ficou com o terceiro lugar na categoria de municípios de 20 mil a 50 mil habitantes; Florestópolis de destacou em primeiro entre municípios de 10 mil a 20 mil habitantes; Tomazina ficou com a segunda posição e Cambira com a terceira na categoria destinada aos municípios que possuem até 10 mil habitantes.

Em 2021, além de Arapongas, foram reconhecidos com o prêmio, na categoria de municípios de 20 mil a 50 mil habitantes, os municípios de Cambará (2º) e Cornélio Procópio (3º).