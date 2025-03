Arapongas vai zerar filas para exames de endoscopia e colonoscopia

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), acompanhado do secretário da Saúde, Carlos Eduardo Arruda, afirmou nesta terça-feira, 26, que o município vai zerar as filas de espera por exames de endoscopia e colonoscopia em seis meses.

“É mais um novo compromisso firmado com a população. Em até seis meses, queremos zerar a fila de espera desses exames. Já vamos começar a liberar parte desses exames agora. Estipulamos essa meta e queremos atender o quanto antes os pacientes que estão aguardando”, disse o prefeito.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o município passa a contar com novo prestador de serviços para avançar com a realização dos exames de endoscopia e colonoscopia a fim de atender centenas de pacientes que aguardam na fila. O secretário da Saúde, Carlos Arruda, incluiu que o setor responsável já começa a trabalhar para encaminhar a demanda. “Com isso, vamos atuar para trazer respostas mais rápidas à população, priorizando a qualidade e efetividade dos serviços prestados em saúde pública do município”, acrescentou.

