Arapongas vai vacinar pessoas maiores com deficiência

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir desta terça-feira, 25, serão vacinadas pessoas com Deficiência Permanente (cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada – PBPC), acima dos 18 anos, com a 1ª dose do imunizante AstraZeneca.

A ação será realizada no Espaço Milene - Feira da Lua (horário das 09h às 17h), conforme relação disponibilizada pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS).

Os pacientes devem entregar a cópia de documento comprobatório do recebimento do benefício (a ser retida), além da apresentação de CPF, Cartão SUS, documento com foto e Comprovante de residência.