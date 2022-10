Arapongas vai sediar o campeonato Paraná Bom de Bola; confira

Da Redação

Arapongas vai participar nas categorias sub-16; masculino e feminino, sub-21 masculino e 50 mais masculino

Acontece neste final de semana, de 21 a 23 de outubro, a fase macrorregional da competição Paraná Bom de Bola. Nesta etapa, o município de Arapongas receberá as delegações de Ribeirão do Pinhal, Londrina, Manoel Ribas, São Pedro do Ivaí, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ivaiporã Florestópolis e Jardim Alegre.

Os jogos acontecerão nos campos do Centro Social Urbano (CSU), Estádio Municipal e Campo da Secretaria de Esporte. Três categorias estarão em disputa: sub-16, sub-21 e 50 mais. Arapongas vai participar nas categorias sub-16; masculino e feminino, sub-21 masculino e 50 mais masculino.





Apucarana disputa a macrorregional do Paraná Bom de Bola

A equipe masculina sub-16 de Apucarana participará da fase macrorregional da 2ª edição do Paraná Bom de Bola, competição realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio e parceria da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Arapongas.

O time apucaranense ganhou o direito de participar do quadrangular em Arapongas, pois no mês de junho no Estádio Municipal Luiz Mareze, em Cambira, foi campeão da fase regional do Paraná de Bola. Na final, a equipe venceu Prado Ferreira na disputa por pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

Apucarana estreia nesta sexta-feira (21), às 13h45, no campo 1 do Centro Social Urbano (CSU), contra Cornélio Procópio. No dia seguinte, às 14h45, no mesmo local, os apucaranenses jogam contra a agremiação de São Pedro do Ivaí, e neste domingo (23), às 13h30, no Estádio dos Pássaros, enfrentará o time de Arapongas.

Com o comando do professor Matheus Appa Broze, a equipe de Apucarana utilizará os jogadores Leonardo, Kauã, Matheus, João Pedro Ferreira, João Pedro da Silva, Galan, Kisner, Brandão, Vinicius, Dolfini, Pernetti, Igor, Ronald, Thiaguinho, Guilherme, Cacá, Leozinho, Sabão, Yuri, Barretinho, João Vitor e Otávio.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas e Apucarana.

