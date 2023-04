Arapongas vai sediar a 1ª etapa do Circuito Pé Vermelho de Xadrez

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A competição é coordenada pela Federação de Xadrez

A Secretaria Municipal de Esporte confirmou que Arapongas vai sediar a primeira etapa do Circuito Pé Vermelho de Xadrez – que acontece neste sábado (29). O evento considerado um dos mais importantes do estado, vale vaga para a fase final do Campeonato Paranaense e contará com a presença de crianças, adolescentes e adultos de diversas cidades do Paraná.

continua após publicidade .

DISPUTA

A competição é coordenada pela Federação de Xadrez do Paraná – FEXPAR, com apoio da Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte e, terá a participação de várias cidades do estado, entre elas: Londrina, Ibiporã, Maringá, Campo Mourão, Apucarana, Mandaguari, Manoel Ribas e outras.

A expectativa é que participem mais de 120 enxadristas. As disputas acontecerão no Ginásio de Esportes da Secretaria de Esporte (Antigo Sesi), a partir das 10h00.

Siga o TNOnline no Google News