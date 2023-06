Arapongas vai revitalizar o Parque das Nações; saiba como vai ficar

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), recebeu nesta quarta-feira (21) o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, para a assinatura da ordem de serviço das obras de revitalização do Parque das Nações, situado na Rua Suindara, Jardim São Cristovão. A obra será executada em uma parceria da Prefeitura e Sanepar – um investimento de R$ 11 milhões, com liberação de R$ 6 milhões e 700 mil pela Sanepar.

A empresa responsável pelos serviços será a Contersolo Construtora de Obras LTDA, da cidade de Mandaguaçu (PR). “É uma obra importantíssima para Arapongas. A gente vem lutando há mais de dois para viabilizar o serviço. Só o caixa do município sozinho não consegue executar todas as obras necessárias e a Sanepar foi muito parceira quando apresentamos o projeto de revitalização do Parque das Nações”, afirmou Onofre. Ele ainda salientou que o resultado vem do bom relacionamento do município junto ao governo do Paraná, sobretudo o governador Ratinho Jr.

ESPAÇO RELIGIOSO E DE LAZER

Sérgio Onofre ainda explicou que a proposta é dividir o Parque das Nações em dois ambientes. O projeto já está pronto e também foi apresentado. “A primeira parte é onde hoje já se realiza o espetáculo da Paixão de Cristo, um espaço que será todo reformado, ganhando pórticos, esculturas com motivos religiosos e outras melhorias”, frisou o prefeito.

O teatro da Paixão de Cristo, encenado pelo Grupo Mãe do Céu, é um espetáculo que todos os anos reúne milhares de espectadores, com caravanas de inúmeras cidades da região e até de outros estados. Somente neste ano, em sua 24ª edição, o evento atraiu cerca de 20 mil espectadores, além do alcance através de sua transmissão ao vivo – com mais de 13 mil visualizações.

“ Isso vem também para valorizar o trabalho árduo e voluntário de todo o grupo teatral, que todos os anos tem se dedicado, promovendo a fé e emocionando tanta gente. Algo que começou lá atrás, com o Luizinho Vecchiatto, e que agora - sob nova coordenação – tem seguido um trabalho impecável e espetacular”, acrescentou Onofre.

Já o segundo ambiente será voltado para atividades de lazer, com a construção de dois lagos, pista de caminhada, ciclovia, quiosques, playgrounds e várias outras melhorias. O projeto preserva um dos fundos de vale mais importantes do município.

Ainda durante o ato, Onofre anunciou que o Parque das Nações vai se chamar José Munhoz Sanches, numa homenagem ao ex-vereador, ex-vice-prefeito e empresário de Arapongas e que também sempre foi ligado à Igreja Católica e às ações sociais. Ele faleceu em agosto de 2020. O anuncio foi feito com a presença de familiares do homenageado.

ÁGUA E ESGOTO

As obras em saneamento básico executadas pela Sanepar em Arapongas também estiveram em pauta. Segundo Onofre, através de um acordo firmado entre município e Sanepar, Arapongas vai alcançar 95% de seu território com rede de esgoto, além de 100% com água encanada.

“Desde quando assumimos a Prefeitura até agora, foram R$ 222 milhões em investimentos, entre serviços entregues e em andamento, por meio da Sanepar. Tivemos muitos embates ao longo do trajeto, mas é importante salientar que chegamos a um consenso, através de muito esforço de ambos os lados”, disse.

Até o final do contrato, Arapongas deve receber quase R$ 500 milhões em investimentos da Sanepar.Para Cláudio Stabile, Arapongas e Sanepar recuperam o tempo perdido, alinhando medidas estratégicas que promovem o crescimento favorável da cidade, em prol da população.

Os técnicos da Sanepar apresentaram aos vereadores e à imprensa o plano de investimentos a curto e médio prazo no município. A pedido do prefeito, a prioridade será normalizar o abastecimento no Conjunto Palmares e bairros adjacentes, o que, segundo a Sanepar, estará resolvido até outubro, com a instalação de outro reservatório de metal.

Sérgio Onofre, Stabile e equipe também vistoriaram obras, entre elas a estação de tratamento de esgoto no Residencial Bem Viver.Participaram também o vice-prefeito, Jair Milani, procurador jurídico, Rafael Cita, secretários municipais, presidente da Câmara, Márcio Nickenig e vereadores da base aliada, representantes do grupo Teatral Mãe do Céu e lideranças comunitárias.

