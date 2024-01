Arapongas vai receber a 1ª Assembleia Itinerante de 2024

A primeira edição de 2024 da Assembleia Itinerante, da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), já está marcada: será em Arapongas, no norte do Paraná, no dia 31 de janeiro, durante a exposição Movelpar Home Show, feira do setor moveleiro que recebe centenas de empresas expositoras e lojistas. Na oportunidade, o deputado araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD), deve homenagear pelo menos 21 das principais empresas do polo moveleiro da cidade.

O projeto itinerante criado pela Mesa Executiva do Poder Legislativo tem o objetivo de ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios. Implantado pela atual gestão do parlamento, a iniciativa já foi realizada nas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos. Agora, é a vez de Arapongas.

Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados recebem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. Em 2023, o trabalho fechou o ano com mais de três mil sugestões e reivindicações recebidas.

Homenagens

Como já virou tradição na programação da Assembleia Itinerante, personalidades e empresas de destaque na sociedade das principais regiões do estado recebem diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa.

Em Arapongas, as indicações do deputado Bazana para as homenagens, são para pelo menos 21 das principais empresas do polo moveleiro da cidade, atividade que representa o principal motor econômico e de geração de empregos no município.

Em 2023, Arapongas foi reconhecida pelo governo federal brasileiro, como Capital Moveleira Nacional.

