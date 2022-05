Arapongas vai participar do Dia do Desafio 2022

Da Redação

Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Arapongas divulgou que o município participará da 28ª Edição do Dia do Desafio 2022. Diferente dos outros anos, essa edição, com o tema "Ocupar espaços e reunir pessoas", não fomentará disputa entre as cidades, mas incentivará um auto desafio. As cidades foram convidadas a mobilizarem as suas populações para ultrapassarem os números de participantes do último ano realizado presencialmente.

O Dia do Desafio é um evento consolidado como um dos maiores movimentos de combate ao sedentarismo em todo o mundo. Com 27 anos de existência no Brasil, o Dia do Desafio é realizado anualmente na última quarta-feira do mês de maio e conta com uma grande rede de parcerias institucionais em todos os níveis, unidas com o objetivo de promover a prática regular de atividades físicas e levar as pessoas à adoção de um estilo de vida mais saudável.



Para participar da ação, todas as pessoas são convidadas a praticar pelo menos 15 minutos de alguma atividade física durante o dia e se cadastrar no site do Sesc ou no telefone 3902-1114, referente à Secretaria de Esporte.

Os cadastros dos participantes podem ser feitos das 00h00 até às 21h:00 horas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.