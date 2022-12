Arapongas vai pagar 2ª parcela do 13º e antecipar folha de dezembro

Da Redação

As medidas beneficiarão 3.361 servidores ativos

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Finanças, vai pagar na próxima semana a segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais e antecipar a folha de pagamento referente ao mês de dezembro.

Segundo o setor de Recursos Humanos (RH), a segunda parcela do 13º será efetuada no dia 20 de dezembro. Já o pagamento do mês de dezembro será antecipado para este dia 23. Vale lembrar que a primeira parcela do 13º dos servidores municipais foi paga em junho.

As medidas beneficiarão 3.361 servidores ativos. Com isso, serão injetados no total R$ 13.408.629,19 na economia, ajudando a aquecer as vendas do comércio neste final de ano.

Por mais um ano, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, reforça a importância da liberação antecipada do pagamento e também a segunda parcela referente ao 13º para o planejamento familiar e a economia. “Tudo isso só é possível através de um planejamento e controle diário das despesas do Executivo. Pelo sexto ano, zeramos o 13º de nosso funcionalismo e fechando o ano com as contas sob controle, mantendo em dia o nosso compromisso com os servidores de Arapongas. Assim, desejamos um bom fim de ano para todos”, falou.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

