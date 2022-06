Arapongas vai inaugurar Cozinha Escola nesta quinta-feira (30)

Da Redação

Arapongas, por Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (Sesan), realiza nesta quinta-feira (30), a inauguração oficial do projeto piloto Cozinha Escola - que consiste na capacitação e geração de renda, através da realização de aulas de gastronomia, confeitaria e panificação, voltada principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos quatro Centros de Referência de Assistência Social (Cras’s) do município.

O novo espaço foi implantado na sede do Centro de Referência Nutricional de Arapongas (Cerena), localizada na Avenida Gaturamo com Rua Capitão do Mato; o espaço também passou reforma e ampliação. A obra contou com recursos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu), através de convênio no valor de R$ 350 mil; repassados durante a gestão do ex-secretário da pasta, João Carlos Ortega. Os recursos provêm de fundo perdido do Paranacidade.

A verba para a compra dos equipamentos da Cozinha Escola foi viabilizada através da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAB), com o secretário Norberto Ortigara, o valor do investimento foi de R$ 160 mil. A solicitação de ambos os recursos teve o apoio direto do deputado estadual Cobra Repórter.

O evento contará com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, secretários municipais, vereadores, além de outras lideranças políticas e representantes da comunidade.

Serviço:

Data: 30 de junho/ quinta-feira

Horário: 10 horas

Local: Cerena – Avenida Gaturamo, nº1.000, esquina com Rua Capitão do Mato

