Arapongas vai acolher população em situação de rua a partir desta 4ª

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), informa que a partir desta quarta-feira (14), disponibilizará abrigo emergencial para acolher pessoas em situação de rua no Centro Pop. O horário de chegada será às 18h.

O atendimento especializado leva em consideração o registro de baixas temperaturas. Segundo a equipe, a previsão é de que o abrigo permaneça em atendimento até as 8h de sábado, dia 17 de junho. Ao longo dos dias de atendimento no abrigo, o horário de entrada será às 18h – com permanência até as 8h do dia seguinte.

ATENDIMENTO

A população em situação de rua terá acesso à alimentação, como janta e café da manhã, a itens de higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.

ENDEREÇO

O Centro Pop de Arapongas atende em novo endereço: Rua Drongo, 445 – Vila Cascata. Telefone: 3902-1769 (WhatsApp ou ligação convencional) ou Abordagem Social 99149-9209.

O serviço conta com equipe formada por um coordenador, um responsável pela Abordagem Social, uma psicóloga, dois Assistentes Sociais, um vigilante municipal, um atendente social e dois auxiliares de serviços gerais.

