Arapongas vacinou 2 mil crianças contra a Covid-19

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, Arapongas vacinou, até agora, 2 mil crianças – de 05 a 11 anos contra a Covid-19. Contabilizando as crianças com e sem comorbidades.

Nesta semana, o cronograma da vacinação para o público infantil foi ampliado. Agora, crianças de 06 a 11 anos (sem comorbidades) já podem receber a 1ª dose. Já as crianças que têm comorbidades a faixa etária é de 05 a 11 anos – para o recebimento da vacina.

Segundo o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, Arapongas conta com 11.026 crianças de 05 a 11 anos. “ Nossa meta é atingir o maior número de crianças. Não tivemos o registro de nenhuma reação adversa após o recebimento da vacina. Isso é muito favorável. Pedimos que os pais ou responsáveis legais levem as crianças até os locais de vacinação. Nossas equipes também estão preparadas para sanar qualquer tipo de dúvida. Continuaremos firmes, informando cada vez mais para que todos se sintam confiantes e levem suas crianças para o recebimento da primeira dose“, salientou.

O atendimento para o público infantil acontece nos três Pronto Atendimentos 18 Horas (Cj. Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis). De segunda a sexta-feira, exclusivamente das 9h às 14h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Vacinação crianças de 06, 07, 08,09, 10 e 11 anos e sem comorbidades.

- CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS COM COMORBIDADES – Grupo prioritário

- Crianças de 05 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades, conforme laudo disponibilizado no site oficial do município, Portal COVID-19, Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades - Crianças

