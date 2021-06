Arapongas vacina pessoas com comorbidades acima dos 18 anos

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde informa que a partir desta segunda-feira (07), todas as pessoas com comorbidades acima dos 18 anos serão vacinadas contra a Covid-19.

A ampliação será possível após a chegada de um novo lote de vacinas AstraZeneca/Fiocruz. “A SESA-PR destinou um novo lote de vacinas Astrazeneca para o município de Arapongas neste final de semana, A partir deste novo lote conseguiremos antecipar o planejamento para o grupo de comorbidades e todos aqueles acima de 18 anos deste grupo poderão ser vacinados a partir de amanhã, 07”, afirma o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Ele acrescentou ainda que, o objetivo do município se mantém sendo o de vacinar o maior número de pessoas, no menor tempo possível, porém com a segurança para avançar sem que o município fique sem doses. “Tudo tem sido analisado e colocado em prática para que gradativamente todos sejam vacinados. Após superar esta etapa, o município pretende iniciar a vacinação para o público abaixo de 60 anos. Somos o 11º município do estado que mais vacinou contra a Covid-19 e pretendemos manter este ritmo até que todos sejam vacinados”, reforçou Paludetto Jr.

A semana marca também a vacinação dos Trabalhadores da Educação (Rede Pública e Privada - Ensino Básico) acima dos 18 anos.

ESQUEMA

A partir de 07/06, pessoas com comorbidades acima dos 18 anos serão vacinadas no espaço Cultural Milene (Feira da Lua) das 9h às 17h e no Ginásio de Esportes Mateus Romera, das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO

Comorbidades

Todos as pessoas com comorbidades a serem vacinadas deverão apresentar o 'Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades', disponível através do link disponível no site da prefeitura, preenchido pelo médico responsável e que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

Nesta segunda-feira (07), serão vacinados os trabalhadores da Educação, acima dos 18 anos, da Rede Municipal de Ensino (Escolas e CMEI’s) e Rede Privada ( Escolas, Colégios e Centros de Educação Infantil) LOCAL - Exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) das 9h às 17h.

DOCUMENTAÇÃO

Trabalhadores da Educação

- CPF;

- DOCUMENTO COM FOTO;

- CARTÃO SUS;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

- CÓPIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE ATUAL EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (CARTEIRA DE TRABALHO, CARTEIRA DO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL, CONTRATO DE TRABALHO OU HOLERITE), E DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO.

