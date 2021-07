Da Redação

Arapongas vacina nova faixa etária nesta segunda-feira (26)

A saúde de Arapongas vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (26), pessoas com 31 anos completo.

IMPORTANTE: a Escola Alzira Horvatich, do Del Condor, não fará atendimento de vacinação; do dia 26 ao dia 30/07, por conta da avaliação diagnóstica dos alunos da Rede Municipal. Com isso, a Estação Cultural Milene - Feira da Lua, atenderá em horário ampliado: das 9 às 19 horas.

Segunda-feira (26): serão vacinadas as pessoas com 31 anos completos.

LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 9 às 19 horas. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9 às 16 horas.

DOCUMENTAÇÃO: Cartão SUS, CPF, Documento com foto e comprovante de residência.